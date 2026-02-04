Pagelle Inter Torino | linea verde francese Diouf al top Bonny criptico

Questa sera all’U-Power Stadium l’Inter e il Torino si sono sfidate nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno puntato sulla linea verde francese, con Diouf che si è messo in mostra come il migliore in campo. Bonny è apparso invece molto criptico, senza riuscire a incidere come ci si aspettava. La partita è stata combattuta e i voti ai protagonisti sono stati abbastanza chiari, con alcuni giocatori che hanno fatto la differenza e altri che sono rimasti sotto tono.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Torino: i nostri voti ai protagonisti in campo all'U-Power Stadium, sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526. Finisce qui Inter Torino, risultato finale di 2 ad 1 nel match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo all'U-Power Stadium di Monza. TOP a fine primo tempo: Kamate. FLOP a fine primo tempo: Thuram. TOP a fine partita: Diouf. FLOP a fine partita: . 3-5-2: Josep Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (Sucic), Diouf, Cocchi (Bisseck); Bonny (Lautaro), Thuram (Pio Esposito). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Torino: linea verde francese, Diouf al top, Bonny criptico

