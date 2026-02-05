Inter-Torino 2-1 nerazzurri in semifinale di Coppa Italia

All'U-Power Stadium di Monza, l’Inter batte il Torino 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia. Nonostante le assenze e il turnover, i nerazzurri riescono a conquistare il risultato decisivo contro un Torino che ha combattuto fino alla fine. La partita si è decisa nel secondo tempo, con i gol decisivi dell’Inter, che ora pensa già alla prossima sfida.

MONZA (ITALPRESS) – All'U-Power Stadium, un Inter rimaneggiata dal turnover stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando il Torino per 2-1. A decidere il primo match dei quarti di finale, ci pensano Bonny e Diouf: per i granata, invece, ha segnato Kulenovic. La partita si è giocata a Monza, visto l'impiego di San Siro per l'imminente cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Rispetto alla gara contro la Cremonese, Chivu fa ruotare tutto l'undici titolare, lasciando a casa Dimarco e Zielinski e schierando i giovani Kamate e Cocchi, provenienti dall'Under 23. Tante novità anche in casa Torino: oltre a Marianucci, i neoarrivati Obrador, Prati, Kulenovic scendono subito in campo.🔗 Leggi su Iltempo.it

