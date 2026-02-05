L’Inter batte il Torino 2-1 a Monza e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri hanno dominato il match, segnando due volte nel primo tempo e resistendo alla reazione dei granata nel secondo. Ora sognano la finale, mentre il Torino esce sconfitto dalla competizione.

L’Inter supera il Torino e approda alla semifinale di Coppa Italia. La formazione di Chivu si impone 2-1 nel match disputato a Monza e valido per i quarti. A sbloccare il risultato è la rete di Bonny che stacca sul cross di Kamate (35?). Ad inizio ripresa, il raddoppio firmato da Diouf, su invito di Thuram. Il Toro accorcia le distanze al 57? con Kulenovic. In semifinale i nerazzurri affronteranno la vincente di Napoli- Como. Ci vediamo in semifinale di #CoppaItaliaFrecciarossa? pic.twitter.comVf7fg834Of — Inter?? (@Inter) February 4, 2026 Inter-Torino, il tabellino. Inter (3-5-2): J. Martinez. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inter-Torino 2-1, i nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia 2026

