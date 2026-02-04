Inter-Torino a Monza per un posto in semifinale | Chivu lancia i giovani Baroni vede la storia

Questa sera a Monza si gioca una partita importante tra Inter e Torino. Chivu punta sui giovani, mentre Baroni cerca di scrivere un pezzo di storia con il suo team. La sfida dei quarti di finale di Coppa Italia inizia alle 21:00, con l’obiettivo di qualificarsi per le semifinali.

L’ Inter di Cristian Chivu e il Torino di Marco Baroni si contendono questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, l’accesso alle semifinali di Coppa Italia nella sfida secca dei quarti di finale che avrà inizio alle ore 21:00. Il match, che sancirà la prima qualificata al penultimo atto del torneo, si disputerà eccezionalmente sul prato dell’ U-Power Stadium di Monza: lo spostamento dalla sede naturale di San Siro si è reso necessario per permettere i preparativi della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, prevista al Meazza tra soli due giorni. La vincente della sfida si proietterà verso il traguardo della finale, con i nerazzurri a caccia di conferme e i granata determinati a spezzare un digiuno storico che dura da oltre tre decenni. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Questa sera l’Inter scende in campo con molte novità.

Mercoledì sera, a Monza, l’Inter affronta il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

