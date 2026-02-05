Inter supera il Torino 2-1 nella Coppa Italia | i granata si avvicinano alla rimonta dopo il gol del minuto 89

L’Inter batte il Torino 2-1 nella Coppa Italia. La partita è rimasta aperta fino all’ultimo minuto, quando il Torino ha segnato un gol che ha riacceso le speranze di rimonta. Tuttavia, i nerazzurri portano a casa la vittoria e avanzano nel torneo.

L’Inter ha superato il Torino 2-1 nella Coppa Italia, in una partita che ha visto il granata sfiorare la rimonta dopo il gol del minuto 89. La partita, disputata all’Arena di Monza il 5 febbraio 2026, ha permesso agli “scudetti” di avanzare nelle semifinali della Coppa nazionale, ma anche di mostrare una forza e un carattere che sembrano indicare un futuro più saldo. Le due squadre, che nel loro primo incontro nella competizione ufficiale da oltre tre decenni, hanno vissuto un match pieno di tensione, colpi di scena, un momento di svolta in difesa e l’incertezza del fuorigioco. Il Torino, con un inizio difficoltoso, ha cominciato a rispondere a un certo punto, con la rete di Kulenovic e una reazione che è andata oltre il semplice calcolo delle probabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Inter Torino

L’Inter ha battuto il Torino 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica per le semifinali.

Ilkhan, protagonista inatteso della stagione del Torino, ha trasformato il suo ruolo grazie alla fiducia della società e all’intervento di Petrachi.

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Coppa Italia. L'Inter è in semifinale: Torino battuto 2-1 - Bonny e Diouf, l'Inter batte il Torino e va in semifinale; Coppa Italia: l'Inter batte 2-1 il Torino e conquista la semifinale. Sfiderà la vincente di Napoli-Como; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Inter - Torino (2-1) Coppa Italia 2025.

