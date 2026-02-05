Calcio l’Inter resiste alla rimonta del Torino e va in semifinale di Coppa Italia

Da oasport.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha battuto il Torino 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica per le semifinali. La squadra di Inzaghi ha resistito alla rimonta del Torino e ha mantenuto il ritmo vincente che la accompagna da settimane. I nerazzurri hanno dimostrato di essere in forma e di credere nella conquista del titolo.

Prosegue il momento magico dell’ Inter, che continua a macinare vittorie su vittorie in campo nazionale e si impone sul Torino per 2-1 nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di calcio. I nerazzurri, di scena all’U-Power Stadium di Monza per via dell’indisponibilità di San Siro (in vista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi), sfideranno in semifinale la vincente di Napoli-Como per un doppio confronto che si preannuncia in ogni caso molto interessante. Spazio a tante seconde linee per entrambe le squadre ed in particolare in casa Inter, con Cristian Chivu che lancia nell’undici titolare alcuni volti nuovi come Cocchi e Kamate oltre ad alcune riserve (tra cui Martinez in porta, De Vrij in difesa, Diouf e Frattesi a centrocampo). 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio l8217inter resiste alla rimonta del torino e va in semifinale di coppa italia

© Oasport.it - Calcio, l’Inter resiste alla rimonta del Torino e va in semifinale di Coppa Italia

Approfondimenti su Inter Coppa

Coppa Italia, l'Inter col turnover va in semifinale: Torino battuto 2-1

L’Inter di Christian Chivu supera il turno di coppa con una formazione rinnovata e batte il Torino 2-1 ai quarti di finale.

Inter-Torino 2-1, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia

All'U-Power Stadium di Monza, l’Inter batte il Torino 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Coppa

Argomenti discussi: Il fattore D: Dimarco e Diouf stendono il Borussia Dortmund 2-0; Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; L'Inter vince ancora, Cremonese ko: Lautaro-Zielinski gol ma che paura per Audero; L'Inter stende la Cremonese e tenta la fuga: +8 sul Milan.

Calcio, l’Inter resiste alla rimonta del Torino e va in semifinale di Coppa ItaliaProsegue il momento magico dell'Inter, che continua a macinare vittorie su vittorie in campo nazionale e si impone sul Torino per 2-1 nel match valevole ... oasport.it

Inter-Torino diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVEInter e Torino aprono le sfide dei quarti di finale di Coppa Italia: tutte le info e i canali per seguire in tv e in streaming la partita. Tutto pronto allo stadio Brianteo di Monza per la sfida tra ... corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.