Calcio l’Inter resiste alla rimonta del Torino e va in semifinale di Coppa Italia

L’Inter ha battuto il Torino 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica per le semifinali. La squadra di Inzaghi ha resistito alla rimonta del Torino e ha mantenuto il ritmo vincente che la accompagna da settimane. I nerazzurri hanno dimostrato di essere in forma e di credere nella conquista del titolo.

Prosegue il momento magico dell' Inter, che continua a macinare vittorie su vittorie in campo nazionale e si impone sul Torino per 2-1 nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di calcio. I nerazzurri, di scena all'U-Power Stadium di Monza per via dell'indisponibilità di San Siro (in vista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi), sfideranno in semifinale la vincente di Napoli-Como per un doppio confronto che si preannuncia in ogni caso molto interessante. Spazio a tante seconde linee per entrambe le squadre ed in particolare in casa Inter, con Cristian Chivu che lancia nell'undici titolare alcuni volti nuovi come Cocchi e Kamate oltre ad alcune riserve (tra cui Martinez in porta, De Vrij in difesa, Diouf e Frattesi a centrocampo).

