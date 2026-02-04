Inter Torino LIVE 1-0 | Bonny! La sbloccano i nerazzurri Assist di Kamate

Questa sera alle 21 all’U Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. La partita è appena iniziata e i nerazzurri sono già in vantaggio grazie a Bonny, che ha trovato la rete sfruttando un assist di Kamate. Seguiamo il match in tempo reale, con i nerazzurri che cercano di confermare il loro vantaggio e avanzare in questa competizione.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio.

