L' Inter con l' attacco e il calendario il Milan in scia da 21 gare | in testa è derby scudetto

L'Inter ha allungato a +5 sul Milan secondo e davanti a sé ha un calendario buono per lo strappo definitivo: nelle prossime cinque giornate, affronterà Cremonese, Sassuolo, Juve, Lecce e Genoa. Se anche la squadra di Chivu restasse fedele alla tendenza che la vuole in difficoltà al cospetto delle grandi, e contro la Juve perdesse o non andasse oltre il pari, con le quattro vittorie contro avversari medio-piccoli totalizzerebbe 12-13 punti e salirebbe a quota 65, alla ventisettesima giornata, con altre 11 partite a disposizione. L’Inter può fare il vuoto, mettere una discreta distanza tra sé e il Milan, in vista del derby nel fine settimana dell’8 marzo, in cui, nel caso, avrebbe a disposizione due risultati su tre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Milan conquista tre punti a Como, mantenendo la posizione in classifica e consolidando la propria corsa allo Scudetto.

