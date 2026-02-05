Cristian Chivu si gode la vittoria contro il Torino, ma non nasconde le difficoltà. L’Inter ha conquistato il passaggio alle semifinali di Coppa Italia con un 2-1, ma nel finale ha sofferto un po’. Il tecnico nerazzurro ha elogiato il settore giovanile e ha anche lanciato una stoccata sul mercato, definendolo “sempre bastardo”. Le dichiarazioni di Chivu arrivano subito dopo il fischio finale, tra applausi e qualche preoccupazione per le sfide future.

Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.» Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Stadi Serie A: novità per Cagliari e Napoli! Dallo stand-by al modello Maracanà, cosa sta succedendo per i due impianti Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, ecco chi è Petardo Audero voto 0! 7 al ritorno a casa di Messi mentre il ‘caso’ mascotte al Newcastle. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, Chivu dopo la vittoria col Torino: «Nel finale si soffre un po’. Complimenti al settore giovanile. Il mercato è sempre bast***o!»

Approfondimenti su Chivu Inter

Cristian Chivu commenta la vittoria dell’Inter contro il Torino ai Quarti di Finale di Coppa Italia.

Nel match tra Genoa e Inter, i nerazzurri conquistano una vittoria per 2-1, con gol decisivi di Lautaro e Bisseck.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chivu Inter

Argomenti discussi: Chivu: Abbiamo quello che meritiamo. Playoff contro Mourinho? Io penso a Nicola; Chivu: Abbiamo vinto con maturità. Mercato? Non vedo l'ora che finisca; Chivu dopo il successo dell'Inter in Champions: Ora penso solo a Nicola e alla Cremo; Dortmund-Inter, Chivu: Playoff contro Mourinho? Adesso penso solo a Nicola.

Chivu: Il mercato è bastardo, non è arrivato chi avevo chiesto. Ma andiamo avantiL'allenatore dell'Inter commenta il passaggio del turno in semifinale di Coppa Italia: Anche da calciatore preferivo giocare piuttosto che allenarmi, bene così. Siamo tutti felici. Le parole di Rabio ... gazzetta.it

Troppe partite? Chivu non ci sta: Mai preoccupato, c’è ambizione, poi sul mercatoL'allenatore nerazzurro ha commentato la vittoria dei suoi contro i granata, con l'accesso alle semifinali di Coppa ... spaziointer.it

L’Inter di Chivu è la prima squadra a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. Domani l’altra sfida Atalanta-Juventus, settimana prossima in campo Napoli-Como e Bologna-Lazio: chi vincerà il trofeo facebook

Inter, Chivu si fida dei suoi baby: Cocchi alla 3ª presenza tra i grandi, chi è Issiaka Kamaté x.com