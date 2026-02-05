Chivu a Mediaset | Oggi servivano energie complimenti a Vecchi e tutto il settore giovanile! Il mercato è bastardo perché…

Cristian Chivu commenta la vittoria dell’Inter contro il Torino ai Quarti di Finale di Coppa Italia. L’allenatore si congratula con Vecchi e il settore giovanile, sottolineando che in questa fase servivano energie. Parla anche del mercato, definendolo “bastardo”, senza nascondere le difficoltà della situazione.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta ai Quarti di Finale di Coppa Italia contro il Torino. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Torino, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo per 2 ad 1 maturato nel quarto di finale di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. PRESTAZIONE – « Non do voti, non sono giornalista e non faccio il fantacalcio. Sono contento per la prestazione, per le energie che servivano in una partita del genere. Poi ovvio che nel finale soffri un po’, viene fuori l’orgoglio dell’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

