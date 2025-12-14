Genoa-Inter | Chivu soffre nel finale ma vola in vetta alla classifica | Finale 1-2| Scontri fuori dallo stadio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Genoa e Inter, i nerazzurri conquistano una vittoria per 2-1, con gol decisivi di Lautaro e Bisseck. Nonostante le difficoltà nel finale, l'Inter vola in vetta alla classifica, approfittando del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli. Scontri fuori dallo stadio hanno accompagnato il match, aggiungendo tensione all'evento.

Immagine generica

I nerazzurri approfittano del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli: gol di Bisseck e Lautaro. Xml2.corriere.it

genoa inter chivu soffreGenoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica - 2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica ... sport.sky.it

genoa inter chivu soffrePAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Frendrup in difficoltà. Luis Henrique fatica - Inter: voti top e flop del match tra la squadra di Chivu e quella di De Rossi. calciomercato.it