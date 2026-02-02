Infortunati Inter migliorano le condizioni di Calhanoglu e Barella | Chivu spera di averli per la sfida contro la Juventus

Le condizioni di Calhanoglu e Barella migliorano, e Chivu spera di poterli schierare contro la Juventus. Entrambi hanno lasciato il campo negli ultimi giorni, ma ora sembrano più vicini a tornare in forma. La gara si avvicina e la società aspetta conferme sui loro recuperi.

Inter News 24 Infortunati Inter, Chivu spera di riavere a disposizione sia Barella che Calhanoglu in vista della sfida contro la Juventus. L' Inter è tornata immediatamente al lavoro ad Appiano Gentile per smaltire le fatiche della trasferta di Cremona, ma il clima non è dei migliori sul fronte infortuni. In vista della sfida secca di Coppa Italia contro il Torino, in programma mercoledì a San Siro, il tecnico Cristian Chivu dovrà fare i conti con un'autentica emergenza a centrocampo. Non saranno della partita, infatti, i lungodegenti Denzel Dumfries (ancora alle prese con il recupero post-operatorio alla caviglia), Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, costringendo l'allenatore a ridisegnare completamente la mediana.

