L’Inter si prepara alla sfida con Bologna, con Chivu che ha annunciato Calhanoglu tra i protagonisti. La giornata di oggi segna la vigilia di un match importante, dopo la vittoria contro il Genoa che ha rafforzato la fiducia del team. Un incontro che promette emozioni e sfide avvincenti, con i tifosi pronti a sostenere i loro beniamini.

© Forzainter.eu - Inter, Bologna all’orizzonte: l’annuncio di Chivu su Calhanoglu

La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter, che si è lasciata alle spalle la vittoria per 2-1 con il Genoa. Tra poco più di 24 ore, infatti, i nerazzurri torneranno in campo per il primo trofeo stagionale, più nello specifico quella Supercoppa Italiana che può dare prestigio al lavoro di Cristian Chivu. La prossima gara è quella con il Bologna, in programma domani 19 dicembre alle 20:00 – ora italiana – in quel di Riyad per la semifinale del torneo. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta continuando a scrivere pagine indelebili della sua storia. I meneghini sanno di dover mettere a referto una prestazione perfetta sotto ogni punto di vista, con il focus che si sposta sulla mediana. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Leggi anche: Inter, Bologna all’orizzonte: dubbio Calhanoglu

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu post Genoa Inter: «C’è sempre da migliorare, voi parlate di Bisseck ma io…». Poi l’annuncio su Darmian e Calhanoglu

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, tocca a Martínez: a quasi 2 mesi dall’incidente, col Bologna para lui Le serate da ricordare non permettono di dimenticare, ma almeno distraggono dai brutti pensieri: da qualche parte bisogna pur andare per indirizzare la mente. E così Josep Mart - facebook.com facebook

Verso #Bologna- #Inter: le ultime in casa nerazzurra L’Inter di Cristian #Chivu ha svolto questa mattina la rifinitura alla vigilia della sfida con il Bologna. Le ultime novità da Riad con @tancredipalmeri x.com