Digital Renaissance alla Camera il tavolo tecnico su IA cybersicurezza e innovazione | presente anche Andrea Fragasso di AEPI

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto ieri alla Camera dei Deputati un tavolo tecnico promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con la Commissione Affari Europei. L’evento, intitolato “Digital Renaissance”, ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere di intelligenza artificiale, cybersicurezza e innovazione tecnologica, con la partecipazione di Andrea Fragasso di AEPI.

Si è svolto ieri alla Camera dei Deputati il tavolo tecnico promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con la Commissione Affari Europei, presieduta dall’ On. Alessandro Giglio Vigna. Il tema dell’incontro – “Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese” – ha richiamato l’attenzione di istituzioni, imprese, università e stakeholder del settore. Obiettivo dell’iniziativa: aprire un dialogo strategico e multidisciplinare sul ruolo delle nuove tecnologie nel rafforzare la competitività, la sicurezza e la sostenibilità dell’Italia nell’era digitale. Romadailynews.it

