Digital Renaissance alla Camera il tavolo tecnico su IA cybersicurezza e innovazione | presente anche Andrea Fragasso di AEPI

Si è tenuto ieri alla Camera dei Deputati un tavolo tecnico promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con la Commissione Affari Europei. L’evento, intitolato “Digital Renaissance”, ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere di intelligenza artificiale, cybersicurezza e innovazione tecnologica, con la partecipazione di Andrea Fragasso di AEPI.

Si è svolto ieri alla Camera dei Deputati il tavolo tecnico promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con la Commissione Affari Europei, presieduta dall’ On. Alessandro Giglio Vigna. Il tema dell’incontro – “Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese” – ha richiamato l’attenzione di istituzioni, imprese, università e stakeholder del settore. Obiettivo dell’iniziativa: aprire un dialogo strategico e multidisciplinare sul ruolo delle nuove tecnologie nel rafforzare la competitività, la sicurezza e la sostenibilità dell’Italia nell’era digitale. Romadailynews.it “Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese” “Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese” - Tavolo tecnico alla Camera dei deputati promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori Roma, 11 dicembre 2025 – Si è tenuto oggi alla ... romadailynews.it #IA, #CyberSecurity e #innovazione al centro del dibattito alla Camera “ #DigitalRenaissance” promosso da @Angi_tech istituzioni e imprese hanno discusso come rendere l’ #Italia più competitiva eurocomunicazione.com/2025/12/12/dig… Segui @Euro_c x.com Oil portrait of a woman by Giampietrino, Italian Renaissance - facebook.com facebook © Romadailynews.it - “Digital Renaissance”, alla Camera il tavolo tecnico su IA, cybersicurezza e innovazione: presente anche Andrea Fragasso di AEPI

