Infrastrutture e mercati | benefici a lungo

Le imprese chiedono che le infrastrutture e i servizi siano pensati subito in chiave post-Olimpiadi. Vogliono mobilità più efficiente, impianti riutilizzabili e una promozione duratura dei territori sui mercati esteri. È una richiesta chiara: serve un piano concreto per sfruttare al meglio i benefici dell’evento anche dopo la fine dei giochi.

"Le imprese chiedono che infrastrutture e servizi siano pensati fin da subito in chiave post- Olimpiadi: mobilità efficiente, impianti riutilizzabili, promozione duratura dei territori sui mercati esteri. È qui che si gioca la vera partita della legacy: trasformare la visibilità internazionale e l'arrivo di turisti stranieri in relazioni economiche stabili, nuovi mercati e crescita di lungo periodo". Carlo Piccinato (nella foto), segretario generale di Confartigianato Lombardia, si fa portavoce del sistema produttivo lombardo. "Accanto alle opere materiali c'è un'eredità altrettanto decisiva: quella delle competenze.

