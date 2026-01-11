Brutta caduta in bici lungo la SS36 ciclista soccorso lungo la tratta Abbadia-Lecco

Oggi lungo la SS36 tra Abbadia Lariana e Lecco si è verificata una caduta di un ciclista, avvenuta intorno a mezzogiorno. L'incidente si è verificato sulla tratta a lago in direzione sud e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica e le condizioni del ciclista sono ancora in fase di valutazione. Si consiglia prudenza a chi percorre quella zona.

Brutta caduta in bici lungo la tratta di Statale 36 tra Abbadia Lariana e Lecco. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 11 gennaio, sulla SS36 a lago in direzione sud e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica.

