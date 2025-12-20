Infortunio tra alunni durante l’uscita dall’aula, ricorso per danni e chiamata dell’assicurazione: la sentenza del Tribunale di Napoli del 12 dicembre scorso ricostruisce i fatti e indica quando l’amministrazione scolastica deve risarcire. L'articolo Spintoni tra alunni durante l’uscita dall’aula: il Tribunale condanna la scuola per difetto di vigilanza e spiega quando scatta la responsabilità . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Alunno spinto durante la ricreazione riporta frattura al braccio: il Tribunale condanna la scuola a risarcire quasi 9mila euro per mancata vigilanza

Leggi anche: Vigilanza del docente carente durante l’ora di educazione fisica, il Tribunale condanna il Ministero per omessa protezione dello studente colpito da pallonata durante partita di basket

