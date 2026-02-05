Infortuni sul lavoro usciti dati Inail La Cgil | In Toscana risultati a macchia di leopardo

I dati sugli infortuni sul lavoro pubblicati dall’INAIL mostrano una situazione a macchia di leopardo in Toscana. Nel primo trimestre del 2025, i casi sono leggermente diminuiti dello 0,91% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, passando da 47 a circa 46 incidenti. La Cgil sottolinea come i numeri varino molto tra le diverse province, con alcune zone ancora molto problematiche e altre in miglioramento. La situazione rimane critica, anche se si registra una lieve discesa.

Sono stati pubblicati i dati INAIL sugli infortuni e, in Toscana, emergono risultati disomogenei. Nel corso del 2025 gli infortuni sono diminuiti dello 0,91%, passando da 47.246 casi nel 2024 a 46.813 nel 2025. La situazione è migliorata nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pistoia e Prato. Al contrario, si registra un aumento nelle province di Lucca, Massa, Pisa e Siena. Gli infortuni risultano in crescita tra i lavoratori extra UE e tra le donne, che rispetto allo scorso anno fanno segnare 42 casi in più. Particolarmente significativo è l’aumento degli infortuni in itinere, sia tra gli uomini sia tra le donne, mentre diminuiscono quelli che avvengono nei luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Nel 2025 in Italia sono morte quasi 800 persone sul lavoro, secondo i dati Inail.

Nel 2025, gli infortuni sul lavoro sono aumentati dello 1,4%

