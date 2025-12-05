Morti sul lavoro in aumento | Bergamo in controtendenza nonostante il calo degli infortuni - Video
I DATI. Nei primi dieci mesi del 2025 denunciati 10.509 incidenti, in lieve diminuzione, ma le vittime salgono da 16 a 20. L’ultimo Mohssine Ghouati, 27 anni, deceduto il 3 dicembre alla Montello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
MORTI SUL LAVORO, I NUMERI - Ecco cosa emerge dall'indagine condotta dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega - facebook.com Vai su Facebook
Morti sul lavoro in aumento: Bergamo in controtendenza nonostante il calo degli infortuni - Video - 509 incidenti, in lieve diminuzione, ma le vittime salgono da 16 a 20. Come scrive ecodibergamo.it
In Bergamasca aumentano i morti sul lavoro: già più di 20, nel 2024 16 vittime - Pubblicate le ultime rilevazioni Inail aggiornate a ottobre 2025: in provincia di Bergamo aumenta il numero di morti sul lavoro. Riporta bergamonews.it
Aumentano ancora i morti sul lavoro in Italia: in 10 mesi 889 casi. Crescono le denunce di infortunio al Sud - L'Inail: "Le denunce di morte sul lavoro sono state 652, tre in più rispetto alle 649 registrate nel 2024 e una in più rispetto al 2019, 17 in meno sul 2023, due in meno sul 2022, 163 in meno sul 2021 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Morti sul lavoro in aumento - In nove mesi si contano 575 infortuni mortali in occasione di lavoro e 209 in itinere. Lo riporta verbanianotizie.it
Morti e infortuni sul lavoro, l’Umbria non riesce a uscire dalla zona rossa - A ottobre 2025, le due province umbre confermano la loro presenza in zona rossa nella mappa del rischio per morti sul lavoro stilata dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega. Come scrive umbria24.it
Inail: più morti sul lavoro nel 2025 - Il confronto con i primi 10 mesi del 2024 evidenzia un aumento degli infortuni sul lavoro (+0,2%) e dei decessi (+0,5%), e per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di ... rainews.it scrive