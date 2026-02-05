L’attesa è finita. Square Enix ha annunciato che Final Fantasy 7 Rebirth arriverà anche su Nintendo Switch 2. La casa giapponese ha svelato la data di uscita e mostrato il trailer durante il Nintendo Direct: Partner Showcase. I fan della saga devono prepararsi a rivivere le avventure di Cloud Strife su una console più potente.

L’epopea di Cloud Strife è pronta a tornare anche su Nintendo Switch 2. Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy 7 Rebirth per la nuova console Nintendo, svelando data di uscita e trailer durante il Nintendo Direct: Partner Showcase. Il secondo capitolo del progetto di rifacimento di FF7 debutterà il 3 giugno, con i preordini che verranno attivati sull’eShop già in giornata. L’annuncio segna un passaggio importante per l’utenza Nintendo, che potrà continuare il viaggio iniziato con Final Fantasy VII Remake. L’atmosfera del trailer ribadisce toni epici e narrativi, anticipando un’avventura ancora più ampia e ambiziosa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, annunciata la versione Nintendo Switch 2 con data di uscita e trailer

Approfondimenti su Final Fantasy 7 Rebirth

Un report rivela che Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.

Capcom ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Pragmata, prevista per il 24 aprile 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Final Fantasy 7 Rebirth

Argomenti discussi: Final Fantasy VII Remake - Parte 3: il titolo del gioco è stato deciso, l'annuncio si avvicina?; Final Fantasy 7 Remake, la terza parte non sarà un'esclusiva PS5?; Final Fantasy 7 Rebirth pronto a sorprendere: arrivo su Switch 2 e Xbox già quest'estate?; Final Fantasy VII Rebirth: la versione per Switch 2 dovrebbe essere annunciata questa settimana.

Final Fantasy 7 Rebirth per Nintendo Switch 2 ha una data di uscita, svelata assieme a un nuovo trailerFinal Fantasy 7 Rebirth arriva su Nintendo Switch 2 il 3 giugno, con preordini già aperti sull'eShop. Cloud e compagni tornano in un'avventura ampliata, tra combattimenti evoluti e ... multiplayer.it

Final Fantasy VII Rebirth: torna a mostrarsi e alza ulteriormente l’hype per uno dei sequel più attesi degli ultimi anni.Durante il Nintendo Direct Partner Showcase, il seguito di Final Fantasy VII Remake mette in mostra un comparto tecnico già molto solido. vgmag.it

FINAL FANTASY VII: LA PLAYSTATION, LE LACRIME E LA GLORIA. "Non fu una decisione semplice. Ma col senno di poi, sappiamo che se Square non l'avesse presa, il mondo dei videogiochi sarebbe oggi molto diverso da quello che conosciamo. Subito d facebook

Convertire giochi su Nintendo Switch 2 è una sfida, dice il director di Final Fantasy 7 Remake x.com