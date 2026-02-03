Il mare sulle Prealpi bergamasche | trovato a Orezzo il cranio fossile di un antico rettile corazzato vissuto 200 milioni di anni fa

Il ritrovamento ha sorpreso gli esperti: a Orezzo, tra le montagne di Gazzaniga, è stato trovato un cranio fossile di un rettile corazzato vissuto circa 200 milioni di anni fa. Gli archeologi hanno subito iniziato a scavare, cercando di capire di quale specie si tratti e come sia finito in quella zona, oggi montuosa. È un pezzo importante per ricostruire la storia di quella che un tempo era un’area ricca di mare.

Gazzaniga (Bergamo), 3 febbraio 2026 – Il mare sulle Prealpi bergamasche? Ora no di certo, ma duecento milioni di anni fa sì. Ce lo dice, tra le altre cose, la scoperta fatta recentemente: il cranio fossile di un antico rettile marino corazzato, dall'aspetto simile a una tartaruga, che è vissuto oltre 200 milioni di anni fa. Si tratta di un esemplare giovanile di Macroplacus raeticus, una specie appartenente al gruppo dei placodonti, che devono il loro nome ai caratteristici denti a forma di piastra usati per macinare l'involucro duro di molluschi e crostacei. Il reperto trovato a Orezzo da un escursionista.

