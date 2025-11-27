Una struttura fossile del Sistema solare primordiale scoperta al di là di Nettuno

Una "struttura molto antica e indisturbata" trovata a 43 unità astronomiche dal Sole, nel cuore della Fascia di Kuiper. Di cosa si tratta e perché è importante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

È il 2008, siamo agli albori dell'era social e l'immagine di un fossile diventa viralissima: un dente di squalo incastrato in una vertebra di balena. Un reperto di straordinaria bellezza e rarità che, come se fosse un'istantanea scattata milioni di anni fa, ha cristallizz - facebook.com Vai su Facebook

Una struttura “fossile” del Sistema solare primordiale scoperta al di là di Nettuno - Una "struttura molto antica e indisturbata" trovata a 43 unità astronomiche dal Sole, nel cuore della Fascia di Kuiper ... Scrive fanpage.it

Il Sistema Solare si muoverebbe 3 volte più rapidamente di quanto previsto - Sconvolta la cosmologia moderna da un singolo studio, che dimostra la reale velocità di movimento del Sistema Solare: si attende la conferma ... Riporta libero.it

Scoperta una strana struttura al confine del Sistema solare - Oltre l’orbita di Nettuno, il pianeta più remoto del Sistema solare, c’è una zona nota come fascia di Kuiper, che è ricca di quelli che sono i resti della formazione dei pianeti, ossia asteroidi e ... Riporta wired.it