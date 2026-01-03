Il 2026 si preannuncia ricco di concerti in Emilia-Romagna, con eventi di grande richiamo come quelli di Metallica, Vasco Rossi e Cesare Cremonini. Il calendario degli appuntamenti dal vivo si sta già delineando, offrendo opportunità di ascolto per appassionati di diversi generi. Numerosi artisti scelgono le città della regione per le loro tappe italiane, contribuendo a un calendario musicale stimolante e vario.

Tra pop star nazionali e celebrità internazionali, il calendario degli appuntamenti con la musica dal vivo in regione nel 2026 è già affollatissimo, con molti nomi che si avvicinano al ‘tutto esaurito’ e artisti che hanno scelto, come è stato per i Radiohead nel 2025, le città dell’ Emilia Romagna per le loro uniche date nazionali. Le esclusive: Wu Tang Clan e Kanye West. epa00774180 US hip-hop artist Kayne West performs during the North Sea Jazz festival in Rotterdam, Sunday 16 July 2006. EPAROBIN UTRECHT È il caso degli americani di Staten Island Wu Tang Clan, che saranno alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno l’8 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti imperdibili del 2026: Metallica, Vasco Rossi, Cesare Cremonini e gli altri grandi nomi

Leggi anche: Gli eventi di Vasco Rossi e Ultimo, ma anche The Weeknd, Rosalìa e Kanye West: i concerti più attesi del 2026 in Italia. E i fan sognano il ritorno di Harry Styles

Leggi anche: Certificazioni Fimi, dischi di platino per Taylor Swift, Vasco Rossi e Metallica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Concerti 2026, da Vasco Rossi ai Metallica: gli eventi italiani più attesi del nuovo anno; I concerti internazionali più attesi del 2026; The Cure, Rosalía e Iron Maiden, il 2026 sarà l'anno dei megashow; The Cure, Rosalía e Iron Maiden, il 2026 sarà l’anno dei megashow in Italia.

Concerti imperdibili del 2026: Metallica, Vasco Rossi, Cesare Cremonini e gli altri grandi nomi - Tra pop star nazionali e celebrità internazionali, il calendario degli appuntamenti con la musica dal vivo in regione nel 2026 è già affollatissimo, con molti nomi che si avvicinano al ‘tutto esaurito ... ilrestodelcarlino.it