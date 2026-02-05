I rappresentanti di Stati Uniti e Iran si sono incontrati a Vienna per discutere di questioni di sicurezza nella regione. I diplomatici cercano un accordo per ridurre le tensioni e trovare un terreno comune. La riunione è stata convocata in un momento di crescente preoccupazione internazionale. Nessuno si aspetta decisioni rapide, ma l’apertura al dialogo segna un passo importante.

**** Nel cuore della crisi nucleare iraniana, il dialogo tra Washington e Teheran sta prendendo una nuova forma. Il presidente Donald Trump, pur essendo stato finora il più critico verso l’Iran, ha deciso di accettare una richiesta dei paesi del Medio Oriente: i colloqui saranno svolti in Oman, non in Turchia come previsto. La decisione è stata presa dopo una pressione significativa di alcuni leader arabi, che avevano espresso preoccupazione per l’eventuale ritiro degli Usa dal processo. L’incontro, in programma per domani, 5 febbraio 2026, rappresenta un tentativo di ristabilire un equilibrio tra i paesi interessati, in un momento delicato e critico per la stabilità della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Secondo la missione iraniana presso le Nazioni Unite, le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran sono motivate dal desiderio di cambiare il regime, attraverso sanzioni, minacce e disordini orchestrati, creando così un pretesto per un intervento militare.

La tensione tra Stati Uniti e Iran si fa più palpabile.

