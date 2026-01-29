Tensione allle stelle tra Stati Uniti e Iran | flotta Usa di almeno 10 navi nella Regione

La tensione tra Stati Uniti e Iran si fa più palpabile. Gli americani hanno inviato almeno dieci navi militari nella regione, aumentando la presenza militare in acque strategiche. La mossa arriva dopo le dichiarazioni dure attribuite all’ex presidente Donald Trump, alimentando i timori di un’escalation nei rapporti tra le due potenze. Ora si aspetta di capire come reagirà Teheran.

