Secondo la missione iraniana presso le Nazioni Unite, le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran sono motivate dal desiderio di cambiare il regime, attraverso sanzioni, minacce e disordini orchestrati, creando così un pretesto per un intervento militare. Questa posizione evidenzia le tensioni persistenti tra i due paesi e il rischio di escalation nelle relazioni internazionali.

7.52 "Le fantasie e la politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran sono radicate nel desiderio di un cambio di regime, con sanzioni, minacce, disordini orchestrati e caos per creare un pretesto per un intervento militare" Lo afferma la missione iraniana presso le Nazioni Unite. "Gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno una responsabilità legale diretta e innegabile per la perdita di vite di civili innocenti", sostiene l'ambasciatore iraniano all'Onu, Iravani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’Iran continua a spegnere Internet per nascondere la repressione, mentre centinaia di manifestanti vengono uccisi e le famiglie li cercano negli obitori. Manteniamo alta l’attenzione sulla lotta del popolo iraniano per la libertà. - facebook.com facebook

