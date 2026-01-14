Iran | Usa cercano pretesto per attaccare
Secondo la missione iraniana presso le Nazioni Unite, le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran sono motivate dal desiderio di cambiare il regime, attraverso sanzioni, minacce e disordini orchestrati, creando così un pretesto per un intervento militare. Questa posizione evidenzia le tensioni persistenti tra i due paesi e il rischio di escalation nelle relazioni internazionali.
7.52 "Le fantasie e la politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran sono radicate nel desiderio di un cambio di regime, con sanzioni, minacce, disordini orchestrati e caos per creare un pretesto per un intervento militare" Lo afferma la missione iraniana presso le Nazioni Unite. "Gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno una responsabilità legale diretta e innegabile per la perdita di vite di civili innocenti", sostiene l'ambasciatore iraniano all'Onu, Iravani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
L’Iran continua a spegnere Internet per nascondere la repressione, mentre centinaia di manifestanti vengono uccisi e le famiglie li cercano negli obitori. Manteniamo alta l’attenzione sulla lotta del popolo iraniano per la libertà. - facebook.com facebook
