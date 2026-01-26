Incidente stradale a Monza investito un uomo di 60 anni

Oggi, 26 gennaio, a Monza si è verificato un incidente stradale in via Antonio Cederna, vicino alla scuola “Ardigò”. Poco prima di mezzogiorno, un uomo di 60 anni è stato investito da un veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine è attualmente in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Brutto incidente oggi, 26 gennaio, in via Antonio Cederna a Monza. Poco prima di mezzogiorno infatti, un uomo di 60 anni è stato investito da un mezzo in via Cederna. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza allertati in codice rosso. All'arrivo dei sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza, le condizioni dell'uomo sono apparse meno gravi del previsto e il codice dell'intervento è stato declassato a giallo. I soccorritori sono ancora sul posto insieme agli agenti della polizia locale che stanno aiutando nella gestione del traffico oltre ad effettuare i rilievi del caso per capire la dinamica del sinistro.🔗 Leggi su Monzatoday.it

