Incidente Statale 101 Sannicola Galatone oggi | feriti e traffico in tilt verso Lecce

Questa pomeriggio sulla Statale 101 tra Sannicola e Galatone si è verificato un incidente grave. Poco dopo le 14:00, due veicoli si sono scontrati, causando feriti e creando lunghe code in direzione Lecce. Il traffico è andato in tilt e le ambulanze sono arrivate sul posto per soccorrere i feriti. La strada rimane chiusa temporaneamente mentre i rilievi sono ancora in corso.

Nuovo pomeriggio di paura sulla Statale 101. Poco dopo le 14:00, un violento incidente stradale si è verificato nel tratto che collega Sannicola a Galatone, in direzione Lecce. Lo scontro, avvenuto all'altezza del chilometro 30, ha coinvolto due veicoli e ha paralizzato la circolazione per ore. La dinamica e i soccorsi Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto coinvolte è finita violentemente contro lo spartitraffico in cemento. Le immagini del mezzo distrutto hanno fatto temere il peggio, ma gli occupanti sono rimasti miracolosamente illesi. Ad avere la peggio è stata invece una persona rimasta ferita, subito soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale.

