Incidente shock per Mark McMorris | la stella dello snowboard in ospedale dopo un volo di 50 metri

Durante le qualifiche di snowboard big air alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Mark McMorris è finito in ospedale dopo un grave incidente. Il campione canadese ha subito un volo di circa 50 metri durante l’allenamento e ora si trova sotto osservazione. La gara è stata momentaneamente sospesa, mentre i medici valutano le sue condizioni. La sua squadra ha confermato che sta ricevendo le cure necessarie.

Il 32enne canadese, già vittima di un gravissimo infortunio nel 2017, è caduto rovinosamente durante una sessione di allenamento a Livigno. La sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è in bilico Attimi di paura durante allenamenti per le gare di qualificazione di snowboard big air delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Mark McMorris, stella canadese dello snowboard, è finito in ospedale dopo un terribile incidente avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio. Il 32enne, tre volte bronzo olimpico e tra i favoriti nella sua categoria, ha perso il controllo durante un'acrobazia, cadendo rovinosamente sulla neve ghiacciata dopo aver spiccato il volo da un trampolino alto circa 50 metri.

