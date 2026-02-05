Shock a Milano-Cortina | Mark McMorris in ospedale dopo un volo di 50 metri in allenamento

Mark McMorris è finito in ospedale dopo un brutto volo durante l’allenamento a Livigno. Il campione canadese di snowboard si stava preparando per le qualificazioni sulla rampa del Big Air quando ha perso il controllo e è volato per oltre 50 metri. Ora si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La scena ha fatto subito preoccupare gli altri atleti e gli spettatori presenti.

Il campione canadese di snowboard si allenava per le gare di qualificazione sulla rampa del Big Air a Livigno. Ha sbattuto con violenza dopo aver perso il controllo della traiettoria. Nel 2017 è sopravvissuto a un incidente (quasi) mortale.

