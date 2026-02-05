Incidente in via Mandamentale | moto contro auto causano incidente nel quartiere residenziale
Un incidente si è verificato nel pomeriggio in via Mandamentale, nel quartiere residenziale. Una moto e un’auto si sono scontrate, causando una collisione che ha attirato l’attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per i rilievi di rito.
**Incidente in via Mandamentale: moto e auto si scontrano in un quartiere residenziale** Alle ore 14.30 di mercoledì 24 febbraio, in via Mandamentale, un’auto e un motociclo sono andati a sbattere in pieno quartiere residenziale a Calolzio, nella zona di Lecco. Il sinistro è avvenuto in pieno pomeriggio, con un traffico moderato, e ha provocato danni ingenti all’auto coinvolta, con un degrado della carrozzeria e uno schianto frontale. La moto, invece, ha perso controllo dopo essere entrata in collisione con il veicolo, causando ulteriori danni alla sua struttura e al telaio. Il luogo dell’incidente è stato immediatamente isolato per motivi di sicurezza, con l’intervento delle forze dell’ordine locale, e il traffico è stato rallentato per circa due ore.🔗 Leggi su Ameve.eu
