Prato incidente stradale | auto contro moto all’incrocio Grave un 17enne

PRATO – Un 17enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Prato, all'incrocio tra via Firenze e via Santa Maria Maddalena. Da quanto si apprende, il ragazzo, trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, avrebbe riportato un politrauma con lesioni al fegato e al polmone. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, intervenuta .

