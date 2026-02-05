Incidente in centro | auto investe due ragazzi in monopattino

Questa sera, nel cuore di Bologna, un’auto ha investito due ragazzi su un monopattino elettrico. I due giovani, di origine straniera, erano in strada quando sono stati colpiti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ora sono in ospedale. La polizia sta indagando per chiarire come sia successo l’incidente.

Un’auto ha investito un monopattino elettrico con a bordo due giovani di origine straniera nella serata del 4 febbraio nel centro storico di Bologna. L’incidente si è verificato poco dopo le 21, precisamente all’incrocio tra via d’Azeglio e via Marsili, una zona che rimane trafficata anche in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Bologna Centro Tragedia in centro: auto pirata investe due cani, uno muore Un grave episodio si è verificato nel centro di Avellino, dove due cani sono stati investiti da un'auto pirata mentre attraversavano la strada al guinzaglio con i loro proprietari. Schianto tra due auto e un bus, terribile incidente: morti due ragazzi Un grave incidente si è verificato questa sera in Puglia, lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti a un'altra località. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bologna Centro Argomenti discussi: Incidente in centro: auto investe due ragazzi in monopattino; Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico [FOTO]; Paura nei pressi del centro commerciale: auto finisce contro guardrail e si ribalta; Incidente in FiPiLi, auto ribaltata in superstrada a Empoli. Incidente in centro, donna investita da un'auto mentre attraversa la stradaIncidente stradale nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, all'incrocio tra via De Amicis e piazza Martiri Pennesi, dove una donna di 62 anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava la ... ilpescara.it Incidente in serata nel centro di Lendinara: feriti in due.Incidente nella serata di oggi, 3 febbraio, poco dopo le 21, in pieno centro a Lendinara. Un’auto, che stava percorrendo via Marconi, infatti, è finita addosso al muro che costeggia la strada, sfondan ... polesine24.it L’incidente domestico a Morro d’Oro. Il giovane è stato trovato da un amico in casa, in stato di incoscenza. È stato trasferito al centro iperbarico di Roma #ilcentro facebook #sicurezzastradale Dopo l'ennesimo incidente mortale in un centro abitato Anci FVG ribadisce con forza la necessità di attribuire ai Comuni poteri concreti per intervenire sulla viabilità urbana, indipendentemente dalla proprietà delle strade. anci.fvg.it/per-an x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.