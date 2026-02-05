Incidente in centro | auto investe due ragazzi in monopattino

Da bolognatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, nel cuore di Bologna, un’auto ha investito due ragazzi su un monopattino elettrico. I due giovani, di origine straniera, erano in strada quando sono stati colpiti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ora sono in ospedale. La polizia sta indagando per chiarire come sia successo l’incidente.

Un’auto ha investito un monopattino elettrico con a bordo due giovani di origine straniera nella serata del 4 febbraio nel centro storico di Bologna. L’incidente si è verificato poco dopo le 21, precisamente all’incrocio tra via d’Azeglio e via Marsili, una zona che rimane trafficata anche in.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Bologna Centro

Tragedia in centro: auto pirata investe due cani, uno muore

Un grave episodio si è verificato nel centro di Avellino, dove due cani sono stati investiti da un'auto pirata mentre attraversavano la strada al guinzaglio con i loro proprietari.

Schianto tra due auto e un bus, terribile incidente: morti due ragazzi

Un grave incidente si è verificato questa sera in Puglia, lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti a un'altra località.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bologna Centro

Argomenti discussi: Incidente in centro: auto investe due ragazzi in monopattino; Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico [FOTO]; Paura nei pressi del centro commerciale: auto finisce contro guardrail e si ribalta; Incidente in FiPiLi, auto ribaltata in superstrada a Empoli.

incidente in centro autoIncidente in centro, donna investita da un'auto mentre attraversa la stradaIncidente stradale nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, all'incrocio tra via De Amicis e piazza Martiri Pennesi, dove una donna di 62 anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava la ... ilpescara.it

incidente in centro autoIncidente in serata nel centro di Lendinara: feriti in due.Incidente nella serata di oggi, 3 febbraio, poco dopo le 21, in pieno centro a Lendinara. Un’auto, che stava percorrendo via Marconi, infatti, è finita addosso al muro che costeggia la strada, sfondan ... polesine24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.