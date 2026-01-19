Schianto tra due auto e un bus terribile incidente | morti due ragazzi

Un grave incidente si è verificato questa sera in Puglia, lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti a un'altra località. Lo scontro ha coinvolto due auto e un autobus, risultando in due vittime tra i giovani coinvolti. L'evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità sono intervenute prontamente per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Tragedia sull'asfalto in Puglia. Un terribile incidente si è verificato nella serata di oggi, lunedì 19 gennaio, lungo il tratto di strada che collega Acquaviva delle Fonti ad Adelfia, in provincia di Bari. Nel violento impatto sarebbero rimasti coinvolti due veicoli e un autobus, con un bilancio ancora una volta pesantissimo: sono morti due giovanissimi, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 19, entrambi di Acquaviva. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sarebbero scontrate per cause in corso di accertamento. Subito dopo l'impatto, è sopraggiunto un autobus che non sarebbe riuscito a evitare i mezzi già coinvolti, colpendoli in pieno.

