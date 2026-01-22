Un grave episodio si è verificato nel centro di Avellino, dove due cani sono stati investiti da un'auto pirata mentre attraversavano la strada al guinzaglio con i loro proprietari. L'incidente ha causato la morte di uno degli animali, lasciando la comunità sconvolta. La polizia sta indagando per rintracciare il responsabile e fare luce sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nel centro di Avellino, dove due cani sono stati investiti da un’auto pirata mentre attraversavano la strada al guinzaglio insieme ai proprietari. L’episodio si è verificato in via De Renzi, nei pressi di piazza Kennedy. I due animali, un Dogo Argentino e un Labrador, stavano passando sulle strisce pedonali quando il veicolo li ha colpiti con violenza, per poi allontanarsi senza fermarsi. Uno dei cani è morto sul colpo, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenute le Volanti e la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi e avviare la ricostruzione della dinamica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia in centro: auto pirata investe due cani, uno muore

Avellino, auto pirata investe due cani sulle strisce pedonali: indaga la PoliziaA Avellino, un’auto pirata ha investito due cani mentre attraversavano sulle strisce pedonali con la loro proprietaria.

Leggi anche: Bimba di due mesi muore sull'A5: sbalzata fuori dall'auto e investita, ferita anche la mamma. Il sospetto dell'auto pirata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Tragedia a Foggia: violento impatto tra un'auto e un furgone in città, c'è una vittima; L’assicurazione è responsabile civile per l’incidente al Salone dell’auto di Torino; Castenedolo, travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada: addio a Giovanni Serena; Tortolì, pianta piomba su un’auto: due feriti - L'Unione Sarda.it.

Trani, tragedia sfiorata: palma cade in strada, colpisce auto e sfiora un passanteA causa delle forti raffiche di vento, una palma è caduta in piazza Libertà a Trani finendo su un'auto in transito e sfiorando un passante rimasto illeso. La scena ripresa in un video registrato da al ... msn.com

Trani: crolla una palma e centra un’auto in transito. VideoTragedia sfiorata a Trani nel pomeriggio del 10 gennaio. L’ondata di maltempo che ha colpito in questi giorni la Puglia, con venti molto forti e temperature in picchiata, ha provocato il crollo di una ... tg.la7.it

Avellino, tragedia in pieno centro: auto pirata investe due cani e fugge L’ennesimo episodio drammatico si è consumato nel cuore della città, in piazza Kennedy ad Avellino. Un’auto pirata ha investito due cani, un Dogo Argentino e un Labrador. L’impatto è facebook