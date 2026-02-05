Incidente A30 San Severino-Montagna | rallentamenti significativi sul traffico automobilistico

Questa sera l’A30 tra San Severino e Castel San Giorgio si riempie di auto ferme o a passo d’uomo. Un incidente avvenuto intorno alle 17 ha bloccato il traffico, creando lunghe code e disagi per chi viaggia in direzione Caserta. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e la polizia, che stanno gestendo la situazione. Nessuna informazione ufficiale sulle cause, ma nel frattempo, chi passa di lì deve armarsi di pazienza.

**Incidente sull'A30 tra San Severino e Castel San Giorgio: rallentamenti significativi al traffico** Giovedì 5 febbraio 2026, intorno alle 17, un sinistro stradale ha causato rallentamenti considerevoli sul tratto dell'A30 tra San Severino e Castel San Giorgio, in direzione Caserta. L'incidente, verificatosi nei pressi degli svincoli di Mercato San Severino e Castel San Giorgio, ha provocato code lunghe e disagi per i veicoli in transito. La situazione è stata aggravata da condizioni meteo sfavorevoli: nubi sparse con ampie schiarite, venti moderati e bassa probabilità di piovoso, che hanno reso ancora più difficoltoso il traffico.

