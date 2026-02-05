Incidente a Pont Canavese | si scontrano un' auto e un pick-up che si ribalta in carreggiata

Questa mattina, sulla statale 460 del Gran Paradiso a Pont Canavese, un'auto e un pick-up si sono scontrati. Il pick-up si è ribaltato in carreggiata. Le forze dell’ordine sono intervenute subito per gestire la situazione e soccorrere i feriti. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, sulla statale 460 del Gran Paradiso all'altezza del viadotto di Pont Canavese. A scontrarsi sono stati un pick-up Nissan e un'auto Peugeot 107, che si è ribaltata in carreggiata. La donna che era al volante della vettura è.

