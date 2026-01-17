Incidente sull' autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese | scontro fra due auto e un furgoncino che si ribalta in carreggiata Sei feriti

Un incidente sull'autostrada Torino-Milano, a Settimo Torinese, ha coinvolto due auto e un furgoncino, quest’ultimo ribaltatosi in carreggiata. Sei persone sono rimaste ferite, ma nessuno in modo grave, e sono state trasportate all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dal personale del 118 Azienda Zero. Le autorità stanno intervenendo per chiarire le dinamiche dell’accaduto e gestire la situazione sulla carreggiata.

Sei feriti, fortunatamente nessuno dei quali in condizioni gravi, trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dai sanitari del 118 Azienda Zero. È questo il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di oggi, sabato 17 gennaio 2026, sull'autostrada Torino-Milano in direzione del capoluogo piemontese all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese. Si è trattato dello scontro fra tre veicoli, due auto (una Bmw e una Fiat Tipo) e un furgoncino che si è ribaltato a seguito dell'impatto. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novara, che hanno eseguito i rilievi, e gli ausiliari della Satap, che hanno dovuto occuparsi della viabilità con la chiusura di alcune corsie (in sostanza si è transitato soltanto in quella di sorpasso).

