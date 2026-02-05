Incidente a Nepi | scontro camion gpl e auto sulla Nepesina tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale 149 “Nepesina”. Un camion che trasportava GPL e un’auto si sono scontrati all’altezza del chilometro 14. Le cause sono ancora da chiarire, ma il tamponamento ha provocato danni e alcuni feriti, soccorsi sul posto dai mezzi di emergenza.

Incidente a Nepi. Un'autocisterna trasportante gpl e una macchina si sono scontati sulla strada provinciale 149 “Nepesina”, all'altezza del chilometro 14 e per cause ancora in fase di accertamento nel tardo pomeriggio del 5 febbraio.Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, trasportate in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Nepi Strada Incidente in E45, scontro fra un camion e un'auto: tre feriti Oggi si è verificato un incidente lungo l'E45, allo svincolo di Umbertide in direzione Perugia. Incidente in autostrada a Orte: tre feriti nello scontro auto-camion, fino a 20 chilometri di coda Una mattinata difficile sull’autostrada A1 tra Attigliano e Orte, dove si è verificato un incidente tra un’auto e un camion. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Nepi Strada Scontro frontale tra auto nel viterbese, muore un ragazzo, ferito gravemente l'altro autistaUn giovane è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita a causa di un'incidente stradale avvenuto al chilometro 44 della Cassia Sud, tra Sutri e Monterosi, in provincia di Viterbo. Da quanto ... rainews.it TRAGEDIA TIFOSI #PAOK: STRISCIONE DELLA #NORD Uno striscione e stato esposto in Curva Nord in memoria dei 7 tifosi del #Paok Salonicco che hanno perso la vita in un incidente durante la trasferta di Europa League. L’incidente si è verificato in Rom facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.