Incidente a Civita Castellana | scontro camion gpl e auto sulla Nepesina tre feriti

Un incidente si è verificato questa sera sulla strada provinciale 149 “Nepesina”, vicino a Civita Castellana. Un camion che trasportava gpl e un'auto si sono scontrati, provocando tre feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, all’altezza del chilometro 14, ma le cause sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e portare i feriti in ospedale.

Incidente a Civita Castellana. Un'autocisterna trasportante gpl e una macchina si sono scontati sulla strada provinciale 149 "Nepesina", all'altezza del chilometro 14 e per cause ancora in fase di accertamento intorno alle 19 del 5 febbraio. Nell'impatto, violento e avvenuto al confine con Nepi.

