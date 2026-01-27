Bassano Romano ghiaccio e incidente su strada Bassanese | traffico bloccato

Un incidente sulla strada provinciale 40 a Bassano Romano ha coinvolto quattro veicoli a causa del ghiaccio presente sull'asfalto. L'evento ha provocato il blocco temporaneo del traffico nella zona, rendendo necessario l’intervento delle autorità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma si consiglia di prestare attenzione alle condizioni della strada e di adottare comportamenti prudenti.

Incidente stradale sulla strada provinciale 40 Bassanese, alle porte di Bassano Romano. Nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, quattro auto si sono tamponate tra loro, sembrerebbe a causa della presenza di ghiaccio sull'asfalto. Fortunatamente, non si registrano feriti. L'impatto, però, ha provocato il blocco della circolazione, con pesanti rallentamenti lungo l'arteria che collega alla via Cassia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare gli accertamenti e i rilievi del caso, oltre a gestire la viabilità.

