Incendio nell’auto a Vibonese | polizia investiga su incidente stradale

Un’auto in fiamme, una notte di martedì a Serra San Bruno, in provincia di Salerno. La Fiat Panda, sprovvista di entrambe le targhe, è andata in fiamme nel pomeriggio, a causa di un incendio improvviso e violento. Le prime immagini mostrano il veicolo in preda alle fiamme, nel vialetto di una proprietà privata, a pochi metri dalla strada principale. L’incidente è avvenuto a circa le 15.30, in via Ninfo, un’area residenziale tranquilla e poco trafficata, dove ormai non si aspettava nulla di simile. La vettura, completamente distrutta, era stata trovata in uno stato di completo abbandono, senza targa né documenti in regola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella notte a Foggia, una volante della polizia di Stato è rimasta coinvolta in un incidente, collidendo con due veicoli parcheggiati.

Un lavoratore che stava facendo lavori di manutenzione sul tratto vibonese dell'autostrada A2 è stato investito da un furgone.

