Incidente stradale a Foggia | ' Volante' della polizia si schianta su due auto in sosta
Nella notte a Foggia, una volante della polizia di Stato è rimasta coinvolta in un incidente, collidendo con due veicoli parcheggiati. L'evento ha causato disagi alla viabilità locale e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La dinamica e le eventuali conseguenze sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.
Incidente stradale nella notte, a Foggia, dove una ‘Volante’ della polizia di Stato si è schiantata contro due auto in sosta. Il fatto è successo intorno alle 4 della notte tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre, lungo viale Michelangelo (direzione viale Ofanto), a poche decine di metri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
