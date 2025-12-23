Incidente stradale a Foggia | ' Volante' della polizia si schianta su due auto in sosta

Nella notte a Foggia, una volante della polizia di Stato è rimasta coinvolta in un incidente, collidendo con due veicoli parcheggiati. L'evento ha causato disagi alla viabilità locale e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La dinamica e le eventuali conseguenze sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Incidente a Bari all’alba: scontro violento tra volante della Polizia e furgone della frutta - In via De Giosa, una volante della Polizia e un furgone carico di frutta si sono scontrati ... msn.com

IL VIDEO CHOC. La corsa e l’impatto tremendo. Pochi istanti. Vince Zampella muore in un incidente stradale a nord di Los Angeles - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.