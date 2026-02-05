I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Sopramonte, dove un incendio si è sviluppato nella canna fumaria di una casa. La neve intensa ha complicato le operazioni di spegnimento, ma i pompieri sono riusciti a domare il fuoco dopo alcune ore di lavoro. Nessuno si è fatto male, ma i danni all’impianto sono ingenti.

**Incendio nella canna fumaria: i pompieri di Sopramonte combattano il fuoco e la neve** Un incendio improvviso ha coinvolto un’abitazione nella frazione di Sopramonte, in provincia di Trento, causando danni ingenti all’impianto fumaria. Ma la situazione è andata oltre il semplice fuoco: l’intervento dei vigili del fuoco è stato reso complicato dalla neve, che ha rallentato le operazioni per ore, e che ha richiesto una copertura urgente del tetto per proteggerlo da eventuali infiltrazioni. L’operazione, durata quasi cinque ore, ha iniziato alle 23:15 di martedì 4 febbraio 2026, con l’arrivo dei primi soccorritori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incendio nella canna fumaria: pompieri combattono il fuoco e le intenso nevicata

Un incendio si è sviluppato nella canna fumaria di un'abitazione a Merate, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di Capodanno.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Sopramonte, Trento e Cadine per un incendio scoppiato in una canna fumaria.

