Brucia la canna fumaria e i pompieri devono lottare col fuoco e con la neve

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Sopramonte, Trento e Cadine per un incendio scoppiato in una canna fumaria. Le fiamme si sono propagate, e i pompieri hanno dovuto fare i conti con il fuoco e anche con la neve che complicava le operazioni. Sul posto sono arrivati subito per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza le abitazioni coinvolte.

Nottata decisamente movimentata quella tra il 3 e il 4 febbraio e che ha visto per protagonisti i vigili del fuoco di Sopramonte, Trento e Cadine. Tutto è cominciato a causa di un incendio che ha coinvolto un'abitazione di Sopramonte, in particolar modo la canna fumaria della stessa. Se da un lato l'intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere il rogo e di domare nell'arco di poco le fiamme, evitando che potesse propagarsi al materiale isolante del tetto, è stata la neve sul tetto a rendere particolarmente complicate le operazioni. Basti pensare che i vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 23:15 fino alle 4 circa nell'attività di spegnimento dell'incendio e soprattutto di messa in sicurezza e di copertura del tetto con dei teli.

