Monica Crestini non è più comandante della Polizia Locale di Monte San Savino

Dopo sette anni, Monica Crestini si è dimessa dalla carica di comandante della Polizia Locale di Monte San Savino. Al suo posto, è stato nominato Luca Carnesciali, attuale vice comandante. Questa variazione rappresenta un passaggio importante nella gestione del settore, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità nell’amministrazione della sicurezza pubblica del Comune.

