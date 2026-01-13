Monica Crestini non è più comandante della Polizia Locale di Monte San Savino
Dopo sette anni, Monica Crestini si è dimessa dalla carica di comandante della Polizia Locale di Monte San Savino. Al suo posto, è stato nominato Luca Carnesciali, attuale vice comandante. Questa variazione rappresenta un passaggio importante nella gestione del settore, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità nell’amministrazione della sicurezza pubblica del Comune.
Cambio al vertice della Polizia Locale di Monte San Savino. Dopo 7 anni Monica Crestini non è più la comandante: al suo posto è stato nominato responsabile del settore il suo vice, Luca Carnesciali.La decisione è stata ratificata lo scorso 31 dicembre con decreto del sindaco Gianni Bennati. Una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Monte San Savino, cambio al vertice della Polizia Locale: l’ex comandante si affida a un legale
Leggi anche: Cambio al vertice della polizia locale di San Giovanni Teatino: Fabio Primiterra è il nuovo comandante
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.