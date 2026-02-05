Incendio automobilistico nella notte su via Dante soccorso vigili del fuoco

Un incendio ha distrutto un’auto nella notte a Sanremo. Intorno alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme che avvolgevano la vettura parcheggiata lungo via Dante Alighieri. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono usciti di corsa per capire cosa stesse succedendo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

**Un'auto in fiamme nella notte, un incendio in via Dante a Sanremo.** Intorno alle due del mattino, mentre la città era immersa nel silenzio della notte, una vettura parcheggiata lungo la via Dante Alighieri a Sanremo è stata improvvisamente travolta da un incendio violento. L'auto, di proprietà di un cittadino locale, era stata accesa da un incendio improvviso, probabilmente causato da un guasto meccanico o da un malfunzionamento elettrico. Le prime operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti rapidamente con il numero un millesettecento cinque, hanno permesso di contenere lo schianto incendio, impedendo che si diffondesse a altri veicoli in sosta o a strutture vicine.

