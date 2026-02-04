Incendio nella notte in un’azienda | vigili del fuoco impegnati per ore

Questa notte un incendio ha coinvolto uno stabilimento nella zona industriale di Lodrino. Le fiamme sono divampate all’improvviso e i vigili del fuoco sono intervenuti subito, lavorando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati diversi mezzi e sono stati impegnati per ore, mentre i residenti nelle vicinanze hanno assistito con preoccupazione. Nessun dettaglio ancora sulle cause dell’incendio, ma la situazione è sotto controllo.

Notte di paura a Lodrino, dove un vasto incendio è divampato all'interno di uno stabilimento della zona industriale del paese. Il rogo ha interessato la Eurogalvano, azienda situata in località Mandro e specializzata in trattamenti galvanici e verniciatura. Le fiamme si sono sviluppate nelle ore.

