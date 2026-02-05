Incappucciati rubano attrezzatura audio da azienda specializzata in Italia

Due uomini incappucciati hanno fatto irruzione domenica sera in un’azienda di sistemi audio a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Hanno rotto una porta e portato via tutta l’attrezzatura presente. I dipendenti non sono riusciti a bloccarli e ora stanno collaborando con le forze dell’ordine. La polizia sta analizzando le telecamere di sicurezza per identificare i ladri.

**** Domenica sera, nella notte, due uomini in incognito hanno svaligiato un’azienda specializzata in sistemi audio a Castelfidardo, in provincia di Ancona. La MPE Audio, azienda situata lungo la via Jesina, ha perso un’attrezzatura per un valore complessivo di circa quaranta mila euro. I malviventi, che hanno utilizzato un furgone bianco Fiat Ducato, si sono introdotti senza far rumore, distruggendo il cancello d’ingresso. Con un colpo solo, hanno portato via sistemi audio Go compact 6, 12 e 15, diffusori TWR8A, oltre a centinaia di altoparlanti nuovi e cavi di alta qualità, tutti marchiati con l’etichetta Mpe. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incappucciati rubano attrezzatura audio da azienda specializzata in Italia Approfondimenti su Castelfidardo Incappucciati Incappucciati svaligiano azienda di sistemi audio Domenica notte, alcuni uomini incappucciati sono entrati in azione alla Mpe Audio, l’azienda di via Jesina specializzata in diffusori acustici e accessori musicali. **Asmar dona attrezzatura specializzata per il reparto di reumatologia** L’associazione Asmar ha consegnato all’Aou di Cagliari un nuovo apparecchio per il reparto di reumatologia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Castelfidardo Incappucciati Incappucciati svaligiano azienda di sistemi audioCastelfidardo, due i malviventi che si sono introdotti alla Mpe portando via attrezzatura per quasi 40mila euro: Furto su commissione ... msn.com Incappucciati assaltano il guardiano notturno: gli rubano bandiere del Napoli ift.tt/bz7cFtu x.com #omnibus La testimonianza del prof. Revelli sugli scontri a Torino durante il corteo pro Askatasuna: "C'erano 50mila persone, poi arrivati 200 incappucciati. Era quello che il governo si aspettava" facebook

