Incappucciati svaligiano azienda di sistemi audio

Domenica notte, alcuni uomini incappucciati sono entrati in azione alla Mpe Audio, l’azienda di via Jesina specializzata in diffusori acustici e accessori musicali. Hanno forzato le porte e portato via diversi prodotti, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione tra i dipendenti. La polizia ha già avviato le indagini per risalire ai responsabili.

I ladri sono tornati a depredare le aziende della Valmusone. Domenica notte hanno preso di mira la Mpe audio, azienda che progetta e produce diffusori acustici amplificati e accessori per strumenti musicali, situata lungo via Jesina. "Un furgone Fiat Ducato di colore bianco, risultato poi rubato, con a bordo due uomini fuggiti verso il sud delle Marche. Ci hanno causato un danno che si aggira tra i 30 e 40mila euro. Sono stati rubati: sistemi audio Go compact 6, audio Go compact 12 neri e bianchi, e audio Go compact 15 neri e legno naturale, diffusori TWR8A, circa 100 altoparlanti imballati nuovi al neodimio marcati Sica 12 e 15'', cavi assemblati con connettori a marchio Mpe e rotoli di cavo marcato Mpe.

